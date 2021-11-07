ما هي أسعار سيارات إيسوزو ربع نقل في مصر 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيارات إيسوزو من السيارات الربع نقل المميزة بمواصفاتها الجيدة من الشكل الخارجي والمحرك، وللمزيد إليكم مواصفاتها وأسعارها في مصر.



سيارة إيسوزو ربع نقل من السيارات العملية القوية التي يمكنك الاعتماد عليها في العمل الخاص بك، ويوجد بها العديد من المواصفات المختلفة التي تجعلها من أفضل السيارات الربع نقل، وفيما يلي أهم مواصفات وأسعار سيارات إيسوزو في مصر 2021..

محرك السيارة بقوة 166 حصان وبعزم دوران 389 نيوتن/ المتر، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، والسيارة تعمل بنظام الدفع الخلفي والسيارة تحتوي على 6 سلندر.

الإسبويلر الأمامي يوجد به كشافات بها عدستين الأولى تستخدم لإنارة الشبورة والثانية تستخدم لإرسال الإشارات للسيارات القادمة.

يوجد مرايات جانبية بها عدسة لإصدار الإشارات وفوانيس خلفية بشكل رأسي بتقنية الهالوجين، وكاميرا خلفية حتى يمكنك القيادة بأمان.

مقاعد السيارة جاءت باللون الأسود مع اللون الأحمر كما يوجد مسند بالسيارة لوضع المشروبات يمكن التحكم بها يدويا، كما يوجد أماكن أمام المقاعد لوضع الأغراض الشخصية والهاتف.

يمكن التحكم إلكترونيا في فتح وغلق النوافذ وهذا من خلال عدة أزرار مزودة على الباب إلى جانب السائق.

من مواصفات الأمان وجود نظام للثبات في المرتفعات والمنحدرات ونظام لمنع الانزلاق.

يوجد بها اثنين من العدادات الأول مخصص للرحلات، والثاني لتحديد السرعة مع شاشة تظهر بعض البيانات مثل حالة الوقود وحالة المحرك، كما يوجد شاشة في منتصف التابلوه وبها كاميرا خلفية لمراقبة الطريق.

تتميز السيارة بوجود تكييف يمكن التحكم به إلكترونيا، كما أن السيارة مزودة بمنفذ USB وأنظمة لتوزيع الصوت موزعة في سقف السيارة بشكل مثالي.

تأتي بنوعين من المحركات الأول بقوة 150 حصان بسعة 1900 سي سي و4 سلندرات، أما المحرك الثاني بقوة 190 حصان بسعة 3 لتر بـ 6 سرعات تعمل أوتوماتيك أو بواسطة فيتيس.

يبلغ طول السيارة 5 متر و30 سم، أما العرض 186 سم، وتتميز بمرايات جانبية مدعمة بأضواء لإرسال الإشارات، فوانيس أمامية من الليد وعدسة بالأسفل لتنقية الشبورة.

فرامل يدوية ABS ويوجد عدادات مراقبة خزان الوقود والسرعة وشاشة ديجيتال تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات يمكن توصيلها بالهواتف.

يبلغ سعر سيارة إيسوزو الربع نقل في مصر لعام 2021 حوالي 425 ألف جنيه للسيارة وحتى 560 ألف جنيه مصري.