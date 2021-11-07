نسخة "استثنائية" في وداع طراز هوندا S660.. فما هي المواصفات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هوندا عن إطلاق النسخة S660 MODULO X VERSION Z الجديدة، والتي تودع بها سيارتها الرياضية الشهيرة.



وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة تزخر ببعض التجهيزات الإضافية مثل العجلات السوداء المصنوعة من معدن خفيف ولون الطلاء الرمادي المعدني على الجسم والتوقيعات المنتشرة على جسم السيارة بالكروم الداكن، كما يظهر الأسبويلر الخلفي باللون الأسود.

وتزخر المقصورة الداخلية بأسطح من ألياف الكربون والجلد الصناعي، وفرش ألكانتارا والمقاعد الرياضية والمقود الرياضي، كما يظهر الحصير باللون الأحمر مع ملصق على الكونسول الأوسط يوضح أن السيارة حصرية.

وتعتمد السيارة الجديدة على محرك سعة 660 سم مكعب وبقوة 64 حصان/104 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات من نوع CVT.

وأعلنت شركة هوندا موتور اليابانية لصناعة السيارات، أن أرباحها في الربع الثاني المستحقة لمالكي أسهم الشركة الأم تراجعت بنسبة 30.8% لتصل إلى 166.60 مليار ين (1.46 مليار دولار) من 240.92 مليار ين العام الماضي.

ووصلت الأرباح لكل سهم 96.56 ين بتراجع من 139.53 ين قبل عام. وتراجعت الأرباح التشغيليةبنسبة 29.7% إلى 198.99 مليار ين من 282.96 مليار ين العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس لانخفاض عائدات المبيعات.

وتراجعت عائدات المبيعات الموحدة إلى 6.8 % لتصل إلى 3.40 تريليون ين، من 3.65 تريليون ين العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى أنخفاض عائدات المبيعات في العمليات التجارية للسيارات.

وبالنظر إلى العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس/أذار 2022، تتوقع الشركة الآن أرباحا مستحقة لحملة الأسهم بقيمة 555 مليار ين أو 322.69 ين للسهم، وأرباح تشغيلية بقيمة 660 مليار ين وعائدات مبيعات بقيمة 14.60 تريليون ين.

كانت الشركة توقعت في السابق أرباحا مستحقة لحملة الأسهم بقيمة 670 مليار ين، وأرباح تشغيلية بقيمة 780 مليار ين وعائدات مبيعات بقيمة 15.45 تريليون ين.