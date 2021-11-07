رسالة من السيسي إلى القوى السياسية في العراق بعد محاولة اغتيال الكاظمي

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه "يدعو كافة الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى نبذ العنف والتهدئة، والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار العراق وتحقيق آمال شعبها".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي بأنها "آثمة"، وتابع أنه يدين هذه المحاولة الغاشمة.

كما "دعا الله تعالى أن يحفظ الكاظمي وأن يتحقق الاستقرار والأمن للعراق والعراقيين".

وتعرض رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة 3 طائرات مسيرة، وذلك أثناء تواجده في منزله بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وتمكنت قوات الأمن العراقية من إسقاط طائرتين من الطائرات التي استهدفت الكاظمي.

MOADH AL-DULAIMI

وفي أول تصريحات له بعد محاولة اغتياله، طمأن مصطفى الكاظمي الشعب العراقي أنه بخير وبصحة جيدة، وودعا إلى ضبط النفس والتهدئة للحفاظ على العراق.

وأدانت العديد من الدول العربية والأجنبية محاولة اغتيال الكاظمي، كما وصفت جامعة الدول العربية المحاولة بأنها "دنيئة".

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