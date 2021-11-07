قطر تطلب من "دايو" و"سامسونغ" الكوريتين بناء 6 ناقلات جديدة للغاز الطبيعي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لتصريحات لوكالة الانباء القطرية، قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة: "يسعدنا أن نتخذ هذه الخطوة الأولى مع شركة /دايو/ لبناء السفن والهندسة البحرية وشركة /سامسونغ/ للصناعات الثقيلة، واللتين قامتا ببناء 23 ناقلة غاز طبيعي مسال من طراز كيو-فليكس و14 ناقلة من طراز كيو-ماكس لصالح قطر ضمن المشاريع السابقة لتوسعة الغاز الطبيعي المسال".

وأوضح الوزير القطري أن "هذه الطلبات، وتلك التي ستتوالى تباعاً، تشكل جزءاً هاماً من برنامجنا لتعزيز أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات مشاريعنا التوسعية ومتطلبات استبدال سفن أسطولنا الحالي، وكذلك متطلبات ذراعنا التجارية لتسويق الغاز الطبيعي المسال".

وكانت قطر للطاقة قد أعلنت عن إصدار مجموعة أولى من طلبات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال شملت 4 ناقلات من شركة دايو، و 2 من شركة سامسونغ.

جدير بالذكر أن "مشاريع توسعة حقل الشمال سترفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027".

** تابع المزيد من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على سبوتنيك