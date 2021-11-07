مصر... ما حقيقة شراء "حديد عز" لأعمال أحمد أبو هشيمة للحديد؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "حديد عز" في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إنها تتبنى استراتيجية نمو تركز على إضافة المزيد من الطاقة الجديدة لأعمالها باستمرار، وذلك من خلال الاستثمار الذاتي في مشاريع جديدة أو شركات قائمة بالفعل، حسبما نقلت موقع "مصراوي".

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وحول استثماراتها في الشركات القائمة، قالت "حديد عز" إنه في حال اتخاذ الشركة قرارا بالاستثمار في أي شركة أخرى، فإنها ستفصح عن الأمر على الفور، وفقا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أن هذا (خطوة الاستثمار في شركة قائمة) تحدث بعد إجراءات ضرورية لضمان سلامة الاستثمار؛ مثل، التقييم المالي والتدقيق القانوني، والتأكد من جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة في الشركة المستهدفة، بجانب كفاءة الهيكل التنظيمي، واحترافية الموارد البشرية.

وأردف البيان بالقول: "في كل الأحوال، تطبق دوما أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

ولفتت في الوقت ذاته إلى أنها تجري استثمارا ذاتيا في الوقت الراهن، والذي سيكتمل قريبا، وسيكون من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من الصلب السائل، الأمر الذي قالت إنه يحافظ على مواصلة إنتاج الصلب المسطح.

وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على تركيزها على مواصلة النمو كطريقة أساسية للمنافسة محليا ودوليا وتجنب مخاطر الانكماش، مشيرة إلى أنها أصبحت أول شركة مصرية تسجل صادراتها أكثر من مليار دولار وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

في وقت سابق، قالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن "حديد عز" اقتربت من الاستحواذ على حصة أبو هشيمة في "حديد المصريين"، ونقلت عن مصادر قولها إن توقيع العقود قد يحدث خلال أيام.

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