حملة شبابية لتنظيف العاصمة اللبنانية بيروت... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ومنذ الصباح الباكر تجمهر المتطوعون والمتطوعات في نقاط مختلفة حيث وزّعت عليهم الأدوات اللازمة للتنظيف، ومن أمام صخرة الروشة التي رفع عليها عناصر من الدفاع المدني العلم اللبناني، أعلن محافظ مدينة بيروت مروان عبود إنطلاق الحملة.

© Sputnik . Abedal Kader Albai حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان

وقال عبود لـ"سبوتنيك": إنه "تم رفع العلم اللبناني على صخرة الروشة للتأكيد على أن بيروت هي عاصمة الدولة اللبنانية ولن يرفع فيها الا علم الدولة".

© Sputnik . Abedal Kader Albai حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان

وعن شعار الحملة "تعوا ننحني كلنا لبيروت" قال: أنه "أختير هذا الشعار لأن بيروت هي الأم والقضية المقدسة، وبالتالي الإنحناء أمامها واجب" وأضاف "بيروت تجتاز أيام صعبة على الصعيد الإقتصادي، كما لبنان والمرحلة التي يمر بها ولكنها أصعب على بيروت بالذات لأنها قلب الوطن".

© Sputnik . Abedal Kader Albai حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان

وأشار الى أنه "أفضل طريقة لمواجهة الأزمة هي الإتحاد بين مختلف العائلات والطوائف والأحزاب ونبذ الإنقسام والإنحناء أمام مدينتنا بيروت".

© Sputnik . Abedal Kader Albai حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان

وعن حملة التنظيف أضاف: عبود أن " الغاية من العملية هي فرصة لإعادة اللحمة بين البلدية وأهالي بيروت، بين السلطات والمواطنين وتأكيدا على أن البلدية هي لهم".

حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان © Sputnik . Abedal Kader Albai

حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان © Sputnik . Abedal Kader Albai

حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان © Sputnik . Abedal Kader Albai 1 / 3 © Sputnik . Abedal Kader Albai حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان

وأكد أن "هذه الحملة هي مدخل متواضع على تعاون سينشأ بين البلدية والمجتمع الأهلي".

© Sputnik . Abedal Kader Albai حملة "تعوا كلنا ننحني لبيروت فرصة للإتحاد ونبذ الإنقسام"... لبنان

وتوجه بالختام الى فوج الإطفاء والحرس قائلا "الفوج مفخرة بيروت، وقدم شهداء وتضحيات من أجل بيروت الى جانب زملائهم في الحرس وعلينا تقديرهم".