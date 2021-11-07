خبير: محاولة اغتيال الكاظمي لن تؤثر على نتائج الانتخابات وهدفها خلط الأوراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح البخاتي في حديثة لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذه العملية لن تؤثر على الأرجح على نتائج الانتخابات ومسارها ومصداقيتها، مضيفًا أن المسار القضائي هو الفاصل والحكم و من سيحسم الجدل بِشأن نتائج الانتخابات، وليس التصعيد العسكري.

MOADH AL-DULAIMI

وأضاف أن هذه العملية "تأتي على خلفية تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة بسبب عدم قبولها نتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "الهدف من هذه العملية هو خلط الأوراق وتشتيت الانتباه عن هذه الأطراف"، بحسب قوله.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بطائرة مسيرة محملة بمتفجرات، استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء، وسط إدانة دولية للهجوم.

وأضاف البيان أن "دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

من جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر، إلى "التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

إلى ذلك دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى "وحدة الموقف بمجابهة الأشرار المتربصين بأمن العراق وسلامة شعبه".

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