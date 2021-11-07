مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، عن رياض منصور، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة، غدا الإثنين، لبحث عدد من الملفات المهمة، أهمها الاستيطان الإسرائيلي، والمنظمات الفلسطينية الست التي اعتبرتها إسرائيل "إرهابية".

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وذكر رياض منصور أن هناك حراكا فلسطينيا مستمرا على صعيد المنظمات الدولية من أجل مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بغرض تحمل المسؤولية بشأن تنفيذ قراراتها، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوِّت، الثلاثاء المقبل، على مشاريع القرارات المدرجة أمامها، أهمها قرار خاص بالاستيطان الإسرائيلي.

وبشأن مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس (13 عاما) من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ذكر رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقترفها إسرائيل يتم توثيقها، مطالبا مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل مسؤولياتهما، والعمل على محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم.

ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل في جريمة قتل الطفل الفلسطيني، محمد دعدس (15 عاما)، من مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أمس الجمعة.

غزة - سبوتنيك. ونشر الاتحاد الأوروبي بيان صحافيا أعرب من خلاله عن صدمته من مقتل الطفل الفلسطيني، محمد دعدس، نتيجة ما أسماه بـ"استمرار استخدام القوة المميتة بشكل غير متناسب من قبل القوات الإسرائيلية".

ويشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الجمعة، مقتل الطفل محمد دعدس، على خلفية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي له برصاصة في بطنه، وذلك في قرية دير الحطب بالضفة الغربية.

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