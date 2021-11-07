السلطات السورية تفرج عن دفعة جديدة من الموقوفين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل سبوتنيك في محافظة درعا، إن الإفراج عن الدفعة الجديدة من الموقوفين، يأتي استكمالا لدعم الدولة السورية لمسيرة المصالحات الوطنية وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق المحافظة.

وأكد المراسل أن هذه الدفعة هي الأولى بعد اتفاق التسوية الأخير الذي أطلقته الدولة السورية وتم تنفيذه خلال الأشهر الأخيرة، بما فيها تسوية أوضاع آلاف المسلحين المنتشرين في بعض أحياء المدينة وريفها بعد تسليم أسلحتهم وأعتدتهم، كما أنه الدفعة رقم 11 بعد تطبيق اتفاق التسوية فيها 2018.

وكشف المراسل عن أن عدد الموقوفين المفرج عنهم 15 موقوفا، تصل مدد أحكام توقيفهم إلى سنوات، وبينهم مدنيين وعسكريين ممن تورطوا في العمليات الحربية بمحافظة درعا.

وكان شهد يوم 27 حزيران الفائت الإفراج عن دفعة من الموقوفين بلغ عددهم 38 موقوفا، وذلك بموجب عفو خاص من الرئيس السوري بشار الأسد.