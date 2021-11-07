السعودية.. ضبط 11 شخصا استولوا على أموال شركات جرى تحويلها إلى خارج المملكة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم بشرطة منطقة الرياض نجحت في القبض على 11 شخصا، و10 مقيمين آخرين من الجنسية اليمنية، قاموا بارتكاب جرائم سطو مسلح.

قام الجناة بالسطو على مقار شركات، والاستيلاء على خزائن أموالها، وبعدها قاموا بتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق مختلفة، حيث اتخذوا من إحدى الوحدات السكنية في الرياض مقرا لهم.

وأفادت القناة بأن السرقات بلغت (1,704,846) ريالا سعوديا، وذلك بالتوازي مع ما تم ضبطه من أموال بحوزتهم بمبلغ (46,526) ريالا، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، مع إحالتهم إلى النيابة العامة.

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