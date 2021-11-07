يحيى رسول: العراق تعرض لاستهداف خطير بمحاولة اغتيال الكاظمي

دبي - محمود عبدالرازق - MOADH AL-DULAIMI

ووصف يحيى رسول، الهجوم بـ "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "الاستهداف كان يهدف لاغتيال الكاظمي، ويعد ذلك استهدافا خطيرا للـدولة العراقية".

وتابع: "من قاموا بتلك المحاولة هم جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية بأنها ضعفا".

وتابع: "ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي والقبض على من قاموا به وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة".

وقال الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية: "من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم"، مضيفا: "ليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق، التي سيكون النصر حليفها".

وقالت وزارة الداخلية العراقية أن محاولة اغتيال الكاظمي تم تنفيذها بـ 3 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أنه تم إسقاط اثنين منهم.

ولم يتسبب الهجوم في أي أضرار لرئيس الوزراء العراقي، بينما تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.

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