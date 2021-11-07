الرئيس الإيطالي يتلقى "هدية ثمينة" من نظيره الجزائري... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب صحيفة "النهار"، أقام الرئيس الجزائري أمس السبت مأدبة عشاء بقصر الشعب على شرف الرئيس الإيطالي تكريما له.

وأضافت الصحيفة أن تبون أهدى نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا خلال حفل العشاء.

وكان الرئيس الإيطالي قد وصل أمس السبت، إلى الجزائر في زيارة لمدة يومين، حيث أجرى محادثات على انفراد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تناولت تعزيز علاقات التعاون وفتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

يذكر أن الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 2020 مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وتسمح هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين.

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