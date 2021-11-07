أول تحرك من الكاظمي بعد محاولة اغتياله الفاشلة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، إن الكاظمي عقد اجتماعا مع قادة أجهزة الأمن لمناقشة محاولة اغتياله التي جرت قبل ساعات، عبر استهداف منزله بطائرات مسيرة.

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وفي وقت سابق اليوم، تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأوضحت السلطات العراقية أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتة إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وطمأن الكاظمي الشعب العراقي في تغريدة على حسابه بتويتر، مؤكدا أنه بخير، ودعا الجميع إلى التهدئة وضبط النفس من أجل العراق.

كما أدانت جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية والأجنبية محاولة الاغتيال، وشددوا على دعمهم للشعب والقيادة العراقية.

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