رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية: لا نعتزم فرض ضريبة على الدخل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، قال المهندي: "الهيئة العامة للضرائب القطرية لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل"، لافتا إلى أن "ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع".

وأوضح المسؤول القطري أن بلاده أصدرت "قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية"، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للضرائب هي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين".

وتحدث المهندي عن أنواع الضرائب المطبقة في قطر حالياً، مشيرا إلى انها نوعان، هما الضريبة على الدخل، والتي أكد أنها "تطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات".

واستدرك رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية، قائلا: "بالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية".

ودلل المهندي على هذه الإعفاءات بـ "الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري".

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