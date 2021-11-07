أبو الغيط يستنكر محاولة اغتيال الكاظمي ويصفها بـ"الدنيئة"

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع أبو الغيط في بيان رسمي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن "العدوان الذي تعرض له منزل الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة إنما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها".

كما جاء في البيان نقلا عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدولة العربية أن "الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء العراقي إنما يؤكد مجددا ضرورة تعامل

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الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون".

وعبر المصدر كذلك عن "الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأيه محاولات تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به إلى الخلف".

وأكد المصدر "استمرار جامعة الدول العربية في دعمها للعراق وشعبها ومساندتها له من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة بسلام، متمنيا للعراق كل الخير والأمان والاستقرار".

وجرت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بثلاث طائرات مسيرة وكانت متنوعة في أحجامها، وتمكنت قوات الأمن العراقية من إسقاط 2 منها.