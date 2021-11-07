شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطنى العراقى: محاولة اغتيال الكاظمى استهداف للدولة على يد مجرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المجلس الوزارى للأمن الوطني العراقى، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى، وذكر فى بيان، نقلته السومرية نيوز، "إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا".

وأضاف: "لقد آلت قواتنا البطلة على نفسها أن تحمي أمن العراق وسيادته أمام كل من تسول له نفسه تحدي الدولة، وستقوم بواجبها الوطني في ملاحقة المعتدين ووضعهم أمام العدالة، كما فعلت خلال سنوات من الحرب على الإرهاب والانتصار عليه".

وأكد، ستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة فى هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة.

واختتم: "إن من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم، وليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق."