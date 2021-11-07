شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالعدل الدولية: لدينا 15 قضية دولية في جدول أعمال المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيليب جوتية رئيس قلم محكمة العدل الدولية إن المحكمة لديها حاليا 15 قضية في جدول أعمالها، والتي تهم المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه من الأفضل دائما التوجه إلى المحكمة لتسوية النزاع بدلا من الدخول في نزاع مسلح. وفق تقرير للأمم المتحدة.

فيليب جوتييه، من بلجيكا، والذى يشغل أيضا منصب المسجل، رئيس الأمانة العامة التي تساعد المحكمة، منذ عام 2019 أوضح أن المجال الرئيسي يتمثل في ترسيم الحدود البحرية أو البرية قائلا " إنها أمور حساسة للغاية. قد تلجأ البلدان إلى حلول متطرفة في بعض الأحيان بشأن مساحة قدرها 10 كيلومترات مربعة. من الأفضل دائما تسوية هذا الأمر سلميا".

وأضاف جوتية مسألة حقوق الإنسان هي أيضا بارزة للغاية في طاولة المحكمة، مع القضايا المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية أو قضية رفعتها فلسطين، أو الانتهاك المزعوم لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وهي قضية رفعتها جامبيا ضد ميانمار.

وأوضح رئيس قلم المحكمة أن "عملية التسوية السلمية للنزاع برمتها تعني أنه بدلا من شن حرب، عليك الذهاب إلى محكمة دولية لتسوية نزاعك سلميا. هذا شيء يهم كل إنسان."

تأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، ومقرها في لاهاي بهولندا، وهي تُعرف أيضا باسم محكمة العالم - وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

حيث أن للمحكمة دور مزدوج: حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المنوطة