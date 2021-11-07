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مجلس التعاون الخليجى عن محاولة اغتيال الكاظمى: نرفض هذه الاعتداءات الإجرامية

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القاهرة - سامية سيد - عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، عن إدانته لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بعد تعرض منزله لهجوم بمسيّرات، وذلك فى سياق الرفض العربى لتلك المحاولة الغاشمة، وفق بيان للمجلس.

وأكد الحجرف الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس.

كذلك، عبر الحجرف عن التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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