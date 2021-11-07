شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى عن محاولة اغتيال الكاظمى: نرفض هذه الاعتداءات الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، عن إدانته لمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بعد تعرض منزله لهجوم بمسيّرات، وذلك فى سياق الرفض العربى لتلك المحاولة الغاشمة، وفق بيان للمجلس.

وأكد الحجرف الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس.

كذلك، عبر الحجرف عن التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.