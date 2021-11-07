جازان.. القبض على 3 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية داخل محل تجاري

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شرطة منطقة جازان، القبض على 3 أشخاص تشاجروا داخل أحد المحال التجارية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا قبضت على (3) مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية. وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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