ما هو سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت شركة شاومي من اكتساح الأسواق الإلكترونية بكل قوة، بإطلاقها للعديد من الأجهزة المميزة، التي لاقت إقبالا واسعا من المستهلكين.



وحققت أجهزة شاومي نسبة مبيعات عالية في مختلف الدول، وذلك لما تتميز به من مواصفات عالية ومميزة، جعلت الكثيرين يرغبون في اقتناء منتجاتها

أعلنت شاومي مؤخرا عن إصدار جهازها الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE، والذي أطلق عليه لقب "الوحش"، ويتميز الهاتف بالعديد من المواصفات، التي جعلته مرغوبا لدى الكثيرين، ومن هذه المواصفات:

الجهاز مقاوم للغبار وقطرات الماء بمعيار IP53، لكنه غير مقاوم للغمر كلياً بالماء، ويدعم أحدث جيل من شبكات الاتصال 5G إلى جانب الأجيال السابقة.

ويمكن تركيب شريحتين اتصال مقاس نانو، ووزن الهاتف خفيف جدا حوالي 158 جراما فقط، بجانب التصميم المميز والمتوفر بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والوردي والأزرق.

كما أن الموبايل مصنوع من الزجاج مع ألوان متدرجة واطار أنيق للكاميرات الخلفية يبرز قليلاً عن مستوى الظهر، الواجهة الأمامية بها ثقب للسيلفي وحافة الشاشة السفلية أكبر قليلاً لكن شكل الحواف متناسق.

ويدعم الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي الجي بي إس "مزدوج" إلى جانب أنظمة أخرى، ويأتي الموبايل بسماعات ستيريو للصوت الخارجي لتقديم تجربة صوتية مميزة، كما يدعم أحدث جيل من شبكات الواي فاي Wi-Fi 6.

ويدعم أيضا ميزة التثبيت الإلكتروني EIS التي تعمل على تقليل الاهتزاز الناتج عن الحركة أثناء تصوير الفيديو والتقاط الصور، ويوجد فلاش مزدوج LED بالخلف وتطبيق الكاميرا يحتوي على أوضاع تصوير عديدة منها: العزل والوضع الليلي والوضع السينمائي والتصوير البطيء والجمال.

الهاتف مزود بالمعالج المستخدم من شركة كوالكم و هو سناب دراجون 778G، وبصمة الأصبع مدمجه في زر الباور وهو المكان المفضل حالياً للشركات والمستخدمين، ويدعم ميزة التعرف على الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية والسوفت وير وهي وسيلة أمان إضافية لفتح شاشة القفل.

وجهاز شاومي 11 لايت متوفر بأكثر من نسخة للذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية، ويحوى الوضع الليلي المفضل للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية إلى جانب أوضاع آخري مثل وضع راحة العين أو القراءة لتقليل الأشعة الضارة.

لا يوجد للهاتف مستشعر أو ليد إشعارات ولكن بفضل ميزة Always on Display يتم عرض التنبيهات والإشعارات على شاشة القفل، بجانب طبقة حماية على الشاشة ضد الخدش والكسر من شركة كورنينج.

يبلع سعر الجهاز عالمياً لنسخة 128 جيجابايت حوالي 390 دولارا، أي ما يعادل 1350 ريالا سعوديا و6130 جنيها مصريا، أما النسخة 256 فيبلغ سعرها 445 دولارا، أي ما يعادل 1669 ريالا سعوديا و6995 جنيها مصريا.