الصين تحذر من عواصف ثلجية شتوية والبرد يجتاح البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية اليوم الأحد أول إنذار من هبوب عواصف ثلجية شتوية، والذي جاء باللون البرتقالي وهو ثاني أعلى مستوى، بينما أثارت التحذيرات من موجات البرد على مستوى البلاد المخاوف من تعطل حركة المرور وتفشي الإنفلونزا وسط زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.



وتوقعت الإدارة هبوب عواصف ثلجية في شمال شرق الصين حيث وصل مستوى الثلوج في بعض المناطق إلى 4.5 سنتيمتر خلال 24 ساعة مع انهمار ثلوج كثيفة في شمال البلاد.

واستقبلت العاصمة بكين أول تساقط للثلوج في فصل الشتاء قبل 23 يوما من موعده المعتاد سنويا، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مساء اليوم الأحد إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن موجة البرد اجتاحت مناطق بدءا من بكين ووصولا إلى شنغهاي وقوانغتشو، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بما يصل إلى 14 درجة مئوية اليوم.

تأتي موجة البرد، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالإنفلونزا، في الوقت الذي سجلت فيه أكثر من 20 مدينة في شمال الصين إصابات بكوفيد-19 الذي تفشى منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول على نحو متقطع في في تشونغتشينغ وسيتشوان ويونان بجنوب غرب البلاد.