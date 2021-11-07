سيئول تشتري 70 ألف عبوة من دواء فايزر الجديد.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أن الحكومة وافقت على شراء 70 ألف عبوة من الأقراص التجريبية لعلاج "كوفيد-19" التي تنتجها شركة "فايزر" الأمريكية.



وأشارت إلى أن الحكومة وقعت بالفعل اتفاقات لشراء 200 ألف عبوة من علاج شركة "ميرك آند غو"، وأنها تتوق لشراء 143 ألف عبوة أخرى، رغم أنها لم تقرر أي العلاجين ستستخدم.

وخصصت الحكومة ميزانية تعادل 30.63 مليون دولار لشراء الأقراص المضادة لكورونا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، أمس الجمعة، إن "الشركة تجري محادثات مع 90 دولة بشأن عقود توريد علاج باكسلوفيد".

وأعلنت "فايزر" أن "نتائج التجارب أظهرت أن أقراصها باكسلوفيد قللت بنسبة 89% من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بالنسبة للمرضي المعرضين لخطر كبير بالإصابة بأعراض حادة وذلك في غضون 3 أيام من بدء ظهور أعراض فيروس كورونا".