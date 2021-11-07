شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 328 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 328 وفاة و11866 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت.



ووثق البرازيل 609388 وفاة بفيروس كورونا، و21 مليونا و874324 إصابة منذ تفشي الوباء في العام 2020.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.