تحذير من أمطار رعدية ورياح قوية على ولايات جزائرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الأرصاد في بيان خاص إن كمية الأمطار قد تتخطى 120 مليمترا محليا، بحسب صحيفة "النهار".

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وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحية البيان سوف تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح البيان أن الولايات التي ستشهد هذه الأمطار هي: الجزائر العاصمة، البليدة، وتيبازة، والمدية، وبومرداس، والشلف، وعين الدفلى، ومستغانم، ووهران، ومعسكر، وسعيدة، وغليزان، وتيارت وتيسمسيلت.

وفي السياق ذاته، حذرت مصالح الأرصاد من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 مليمترا محليا حتى الساعة التاسعة ليلا.

وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار بهذه الكميات الولايات المعنية: برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والبويرة

وفي إطار متصل، حذرت الأرصاد من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كيلومترا في الساعة. وأشارت إلى أن علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح التحذير أن السواحل المعنية هي: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.