الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي تمت بـ3 طائرات أسقطنا 2 منها

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، قالت: "محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بثلاث طائرات مسيرة"، لافتة إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين".

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

وعن نوعية الطائرات وما كانت تحمله من متفجرات، اكتفى البيان بالقول إن "الطائرات كانت مختلفة الأحجام".

وفي حين أكد البيان أن رئيس الوزراء العراقي بخير "ولم يصب بأذى"، لفت إلى وجود "إصابات في صفوف قوات حماية الكاظمي".

وأوضح البيان أن الأوامر صدرت بـ"فتح تحقيق بملابسات الحادث".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزله، حسبما صرحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها.

وأوضح البيان أن الكاظمي لم يصب "بأي أذى وهو بصحة جيدة"، لافتا إلى أن"القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

يذكر أن ذلك يأتي بعدما أكد مصدر أمني عراقي وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأضاف المصدر أن "دوي الانفجار، لم تعرف طبيعته، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، لافتا إلى أن " الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية".

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