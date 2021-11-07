شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي اليوم الأحد، محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة، مشددا على رفضه هذه الاعتداءات الإرهابية الاثمة.

وشدد البرلمان العربي في بيان له، على تضامنه الكامل مع جمهورية العراق والشعب العراقي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد البرلمان العربي أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مطالبا بفتح تحقيق فوري لكشف هذه العملية الإجرامية الفاشلة التي تهدف لضرب مؤسسات الدولة.