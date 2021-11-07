شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: تطعيم أكثر من 23 ألف شخص ضد كورونا خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة التونسية، في بيان لها، بأنه تم تطعيم 23 ألفا و 26 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ليصل عدد الأفراد الذين استكملوا تلاقيحهم 4 ملايين و 625 ألفا و 538 شخصا منذ انطلاق حملات التلقيح في مارس الماضي .وفق إذاعة مس التونسية.

وبلغ عدد اللقاحات التي تم تقديمها منذ مارس الماضي الى حدود اليوم، 9 ملايين 560 ألفا و 149 لقاحا.

وذكر البيان أن عدد المسجلين على منظومة "ايفاكس" لتلقي التطعيم ضد كورونا، قدّر مع نهاية اليوم السبت ، 6 ملايين 786 ألفا و 786 شخصا، داعية، في هذا الصدد، كل الراغبين في تلقي التطعيم، إلى المبادرة بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" للتسجيل عن بعد.