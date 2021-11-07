القوات المسلحة العراقية: الأوضاع الأمنية مستقرة فى بغداد والمنطقة الخضراء

وقال اللواء يحيى رسول في تصريح لقناة السومرية نيوز، إن القوات الأمنية قامت بالانتشار بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.. مضيفا أن الأمن يقوم الآن بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة، مؤكدا أن الكاظمي لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر طائرة مسيرة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.