رئيس إقليم كردستان: محاولة استهداف الكاظمى عمل إرهابى خطير يهدد أمن العراق

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى.

وكتب بارزاني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز"، "أدين واستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل إقامته في بغداد فجر اليوم.. والحمد لله على سلامته".

وأضاف رئيس إقليم كردستان أن هذا العمل الإرهابي تطور خطير يهدد الأمن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة.. داعيا الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة.

وكان الإعلام الأمني بالعراق أعلن في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في المنطقة الخضراء ببغداد، ولم يصب بأي أذى.