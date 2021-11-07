شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدين محاولة اغتيال الكاظمى وميقاتى يتمنى للعراق دوام الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس اللبناني ميشال عون محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.

واعتبر عون أن هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي.

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اتصالا هاتفيا، بنظيره العراقي مصطفى الكاظمي، للاطمئنان عليه بعد النجاة والسلامة من محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، وتمنى ميقاتي للعراق الشقيق دوام الأمن والاستقرار.