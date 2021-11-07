«الصحة الاماراتية»: تقديم 23 ألف جرعة لقاح «كوفيد 19» جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم 23,038 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 21,323,345 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 215.60 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 281,138 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,362 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة حالة مصابة وذلك بتداعيات فيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,139 حالة.. وأعربت عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة في الوقت نفسه شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 734,796 حالة.