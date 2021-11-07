الصحة الأردنية توضح حقيقة العثور على عينات فحوص كورونا ملقاة في الطريق.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الأردنية د. عادل البلبيسي أن الوزارة رصدت الصور والفيديو المنشور على إحدى وسائل الإعلام، حول وجود المئات من عينات من فحوص كورونا (PCR) ملقاة على الطريق بمنطقة بدر الجديدة بمحافظة البلقاء، والتي تم توثيقها من قبل أحد المواطنين في مقطع الفيديو المذكور خلال تواجده بالمنطقة.



وأوضح البلبيسي أنه على إثر ذلك قامت الوزارة، وعلى الفور بإرسال فريق مختص إلى الموقع الذي وُجِدَت به تلك العينات للوقوف على حقيقة الموضوع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تبين أن تلك العينات ليست عينات فحوصات كورونا، كما تم تداوله، وإنما تبين أنها أنابيب فحوصات مخبرية من نوع آخر تعود بناء على المعلومات الأولية المتوفرة من الموقع لجهة طبية في القطاع الخاص. وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وأوضح أنه وعلى الفور جرى التحفظ على هذه العينات من قبل الأجهزة الأمنية للتحري اللازم وأخذ البصمات، والتحقق من مصدر العينات ومن ألقاها، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن التشريعات المعمول بها لضمان عدم تكرار هذه المخالفات حفاظاً على سلامة المواطن والبيئة المحيطة.

وبين أنه وعلى الرغم من أن تلك الأنابيب المخبرية ليس لها علاقة بفحوصات كورونا كما تم الترويج له، إلا أنه بالرغم من ذلك لا يجوز التخلص من أي عينات مخبرية بالشكل الذي تم كونها تُعتبر من النفايات الطبية الخطرة والتي يجب إتلافها ضمن بروتوكول خاص للتخلص من النفايات الطبية بطريقة علمية.

وشدد البلبيسي على ضرورة توخي الدقة عند نشر المعلومات والتثبت من صحة ما يحتويه الخبر قبل نقله أو نشره حتى لا يتم التشويش على المواطن نتيجة للتسرع في نشر المعلومة المغلوطة

وكان قد رصد أحد المواطنين وجود عشرات العينات من فحوص كورونا ملقاة على الطريق بمنطقة للتنزه في سد الكفرين في الأغوار الوسطى بمحافظة البلقاء.