هذا الزيت مثالي لمواجهة تسوس الأسنان وتدمير البكتيريا.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت خبيرة روسية في طب الأسنان عن الطريقة المثلى لمواجهة التسوس وإبقاء الفم في حالة صحية تسهم في تدمير الجراثيم والبكتيريا.



وقالت الاختصاصية الروسية، آنا دروبيشيفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إن أفضل طريقة للمحافظة على صحة الفم وحالة الأسنان ومواجهة التسوس هي استخدام زيت السمسم، وذلك من خلال مسح تجويف الفم به.

وأوضحت دروبيشيفا: "تتراكم كمية كبيرة من السموم في الفم وللتخلص من البكتيريا والجراثيم يتوجب غسل الفم بزيت السمسم المضاد للبكتيريا الذي يقوم بتدمير البكتيريا الضارة وتحييد السموم".

وأضافت الخبيرة الروسية "للقيام بذلك، خذ ملعقة كبيرة من زيت السمسم في فمك واغسل الفم لمدة دقيقتين".

واعتبرت الخبيرة أنه بفضل هذا الإجراء ستتحسن حالة الأسنان وينتعش النفس وتزداد المناعة.

وينتشر استعمال زيت السمسم في مطابخ دول الشرق الأقصى نظراً لفوائده المتعددة في المجال الغذائي. ولكن استخداماته تمتد أيضاً إلى المجال التجميلي بفضل خصائصه المغذية والمضادة للأكسدة.