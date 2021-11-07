الأصفر الزعفراني يتصدر ألوان طلاء الأظافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "Elle" أن الأصفر يتربع على عرش ألوان طلاء الأظافر في خريف/شتاء 2021/2022



وقالت إن اللون يمنح المرأة إطلالة مشرقة تبعث على البهجة من أجل كسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للأصفر الزعفراني، الذي يتمتع بطابع دافئ. وتتناغم هذه الدرجة اللونية مع ألوان رقيقة مثل البيج والرمادي والأخضر الداكن.

كما يعد البرتقالي بلون القرع العسلي من الألوان الرائجة بقوة هذا الموسم. وتمتاز هذه الدرجة أيضا بطابع دافئ وتتناغم مع البيج والبني والأخضر الداكن.