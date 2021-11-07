ما هو أفضل إجراء للوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نصحت مؤسسة القلب الألمانية، الأحد، بضرورة قياس ضغط الدم بصورة منتظمة.



وقالت إن هناك الكثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة دون أن يشعروا بأي أعراض، مشيرة إلى أن أعضاء الجسم تكون قد تضررت بالفعل.

وأوصى الأطباء الألمان الأشخاص بدءا من عمر 40 عاما بضرورة قياس ضغط الدم بصورة منتظمة لدى الطبيب المختص، وإذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة فإنه يجب إجراء القياسات الروتينية لضغط الدم قبل هذه السن، وأكدت المؤسسة الألمانية أن قياس ضغط الدم يعتبر "أفضل إجراءات الوقاية".

وحتى مع القيم المثالية لضغط الدم 120/80 ملليمتر زئبق فإنه يجب التحقق من ضغط الدم كل 5 سنوات، وتقل هذه المدة الموصى بها إلى 3 سنوات مع القيم العادية لضغط الدم 120-129/80-84 ملليمتر زئبق، وفي حالات ارتفاع ضغط الدم 130-139/85-89 ملليمتر زئبق فإنه من المستحسن قياس ضغط الدم مرة واحدة في العام على الأقل.

وتشير القيمة الأولى إلى ضغط الدم الانقباضي، وهو عبارة عن الضغط عندما يقوم القلب بضخ الدم في الأوعية، أما القيمة الثانية فهي ضغط الدم الانبساطي، أي الضغط في الأوعية عندما ترتخي عضلة القلب.

وعادة ما يتحدث الأطباء عن ارتفاع ضغط الدم عندما تصل القيم إلى 140/90 ملليمتر زئبق، وفي هذه الحالة يجب قياس ضغط الدم بانتظام في المنزل، وحتى مع قيم أقل من ذلك قد تنشأ خطورة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولذلك يجب استشارة الطبيب المختص في مثل هذه الحالات.