نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أوضح خبراء التغذية بمجلة "فرويندين" الألمانية، الأحد، بعض النصائح المفيدة، والتي يجب اتباعها للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتكامل.



يحتاج الجسم إلى الفيتامينات، ولذلك من الأفضل أن يحتوي النظام الغذائي على 30 نوعا مختلفا من الخضراوات والمأكولات النباتية في الأسبوع، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل.

ويرى الخبراء الألمان أن التخلص من السموم أمر غير ضروري، بل على العكس من ذلك يمكن أن يؤدي التخلص من السموم إلى تراكم الكيتونات في الأمعاء، وهو ما يسبب مشاكل صحية مثل الغثيان والضعف والجفاف.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم فقدان العديد من المواد المهمة للأمعاء، ويمكن أن يسبب النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية والملينات نقصا في العناصر الغذائية المهمة، ولذلك فإن النظام الغذائي المتوازن والصحي أفضل كثيرا؛ حيث يقوي أعضاء الجهاز الهضمي وبالتالي يجعلها أكثر مقاومة للأمراض.

ويشير الهرم الغذائي إلى أن الوجبة المتوازنة يجب أن يتكون نصفها من الخضراوات الخالية من النشويات والربع من البروتينات الخالية من الدهون والربع الأخير من النشويات.

وأكد خبراء المجلة الألمانية أن العديد من الدهون هي دهون صحية، كما أن الدهون غير المشبعة يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق تقليل عوامل الخطر مثل الكوليسترول في الدم وضغط الدم والالتهابات،

وتوفر الزيوت النباتية العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E، الذي يساعد في بناء الخلايا الداعمة، ويعتبر زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات، وكذلك الأسماك الدهنية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، من الأطعمة الجيدة.