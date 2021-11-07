رئيس العراق: محاولة اغتيال الكاظمى جريمة نكراء ولن نقبل بجر البلاد للفوضى

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس العراقي برهم صالح محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى ضرورة توحيد الموقف في مواجهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه.

وكتب صالح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، ولن نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".

وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، عبر طائرة مسيرة استهدفت مقر إقامته في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.