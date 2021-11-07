شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقعات بهطول أمر فى السعودية وغائم فى الامارات ومعتدل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقة الخليج ، وهناك توقعات بامطار فى السعودية وطقس غائم فى الامارات.

السعودية:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية كذلك على الاجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.



الامارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الامارات أن يكون الطقس اليوم الاحد غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والجزر ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 49: 03 والجزر الأول عند الساعة 44: 07والجزر الثاني عند الساعة 21:04 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والمد الثاني عند 00:09 والجزر الاول عند الساعة 17:06 والجزر الثاني عند الساعة 05:59.

الكويت :

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد معتدل و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

وفى المساء يكون الطقس مائل للبروده ورطب نسبيا علي المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .