سماع دوي انفجار في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد أعقبه إطلاق رصاص

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . سبوتنيك. الدفاع العراقية

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لسبوتنيك إن "دوي الانفجار، لم تعرف طبيعته بعد، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء"، لافتا إلى أن " الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية".

وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها تظاهرات الجمعة الماضي الموافق الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء بوسط بغداد.

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، شهد مظاهرات في العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فاز بها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر بالأغلبية.

في سياق متصل، أعلن الجيش العراقي، مساء أمس السبت، مقتل إرهابيين خطيرين من "تنظيم "داعش" بمحافظة الأنبار غربي البلاد، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وأوضح رسول إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية داهمت مخابئ لـ "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية نوعية بصحراء الأنباء.