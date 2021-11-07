شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل فلسطينى وإصابة العشرات فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل طفل فلسطينى وأصيب عشرات آخرون اليوم (الجمعة) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه إن طفلا فلسطينيا (13 عاما) لم تعرف هويته بعد قتل متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال مواجهات في قرية "دير الحطب" شرق نابلس.

وأوضح البيان أن الطفل وصل مستشفى "رفيديا" في المدينة متوقف القلب جراء إصابته بالبطن، لافتا إلى أن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه وإنقاذ حياته إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان لوكالة أنباء (شينخوا) أن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدة قرى في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى في بيان مقتضب تلقت (شينخوا) نسخة منه بأن طواقمها الطبية تعاملت مع أكثر من 25 إصابة بينهم حالتان بالرصاص المعدني والبقية حالات اختناق خلال مواجهات مماثلة في قرية "بيتا" جنوب نابلس.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات شبه يومية منذ أكثر من 4 أشهر ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح في البلدة على مساحة 20 دونما، تهدد بقطع تواصل البلدة والاستيلاء على أراضيها.

ولم يصدر أي تعقيب إسرائيلي على تلك الحوادث، علما أن الفلسطينيين ينظمون منذ سنوات تظاهرات أسبوعية في قرى وبلدات الضفة الغربية كل يوم جمعة للتنديد بالتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي في تلك المناطق.