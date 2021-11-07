شكرا لقرائتكم خبر عن قصة امرأة حفّظت أطفالها القرآن بطريقة رائعة تحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشور لإحدى الأمهات وتدعى “أثير التويجري”، تروي تفاصيل تجربتها مع أطفالها في تحفيظ القرآن الكريم. وحظى المنشور بتفاعل كبير وتداول وسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بهذه التجربة، وناصحين الأمهات بأن يفعلوا مثل تجربتها مع أطفالهن. شاهد تفاصيل التجربة كما روتها الأم ونقلها رواد عبر “تويتر”:

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