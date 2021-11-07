الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في صعدة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لقائد محور آزال قائد اللواء 102 مشاة في الجيش اليمني العميد ياسر المعبري، وفقا لما نقلته وكالة الانباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وقال المعبري إن "قوات الدفاع الجوي في المحور رصدت تحرك الطائرة في الأجواء المحاذية لمثلث بَاقِم الصفراء (شمال صعدة)، وتمكنت من إسقاطها في القطاع الشرقي لمديرية بَاقِم".

ولم يحدد القائد العسكري نوع الطائرة المُسيرة التي يعتقد أنها استطلاعية.

في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن مدنيين اثنين أصيبا بإطلاق الجيش السعودي نيرانه على منطقة الرقو في مديرية مُنَبِه الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين شمال غربي صعدة.

يأتي ذلك غداة إعلان جماعة الحوثيين مقتل وإصابة 10 مدنيين، قالت إنهم سقطوا إثر استهداف الجيش السعودي بنيرانه مناطق متفرقة في مديرية مُنَبِه شمال غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.