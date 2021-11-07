شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى: لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، إنه أوضح للإدارة الأمريكية أنه يعارض فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده بينيت مساء اليوم السبت، بحسب شبكة سبوتنيك الروسية نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال رئيس وزراء إسرائيل "موقفى هو أنه لا مكان لقنصلية تخدم الفلسطينيين في القدس، ونحن نعبر عن موقفنا باستمرار وبدون دراما، القدس هي عاصمة إسرائيل".

وفي 13 أكتوبر الماضى، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تمضى قدما فى فتح قنصلية بالقدس لتوطيد علاقة الولايات المتحدة مع الفلسطينيين.

وأضاف أن إدارة الرئيس بايدن، أجلت إعادة افتتاح قنصلية بلادها فى القدس الشرقية، وذلك حتى تمرير وإقرار ميزانية الحكومة الإسرائيلية في شهر نوفمبر من العام الجارى.

يُشار إلى أن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كانت الممثلة الدبلوماسية لمدة 20 عاما عن الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية حتى قرار إغلاقها عام 2019 على يد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.