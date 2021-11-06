الجيش العراقي يعلن مقتل إرهابيين خطيرين غربي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال رسول إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية داهمت مخابئ لـ "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في عملية نوعية بصحراء الأنباء.

وأضاف أنه بعد اشتباكات شرسة من الإرهابيين تمكنت عناصر الوكالة من قتل عمار العيساوي مسؤول تفخيخ السيارات في ماتسمى بولاية الأنبار.

وتابع أن القوة ذاتها تمكنت من قتل يونس العنزي القاضي الشرعي لما تسمى بولاية الأنبار.

وفجر الإرهابي الثالث نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه على قوة وكالة الاستخبارات، دون أن يوضح رسول ما إن كان ذلك أوقع إصابات في صفوفها من عدمه.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن العراق، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.