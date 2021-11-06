الرئاسي الليبي يؤكد لـ"سبوتنيك" وقف وزيرة الخارجية عن العمل ويكشف السبب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة لـ"سبوتنيك"، إن قرار وقف المنقوش "جاء على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية لوكربي (الذي وقع عام 1988) ومخالفات أخرى".

© AFP 2021 / KHALED DESOUKI

وأوضحت المتحدثة أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل يعد احتياطيا بغرض التحقيق.

وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان، إنه تقرر منع المنقوش من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات والبت في نتائجها.

وتداولت وسائل إعلام، مساء اليوم صورة من قرارا للمجلس الرئاسي الليبي حمل رقم 44 لسنة 2021، من 5 مواد، الأول نص على أن "توقف السيدة نجلاء محمد المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي عن العمل احتياطا للتحقيق فيما إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي ومفقا لمخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020".

ونصت المادة الثانية على أن "يمنع الموقف احتياطيا وفقا لأحكام المادة السابقة من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في نتائح أعمالها من المجلس الرئاسي".

أما المادة الثالثة، فنصت على أن "تشكل لجنة تحقيق مع الموقوف احتياطيا بموجب أحكام هذا القرار برئاسة عبد الله حسين اتلافي نائب المجلس الرئاسي وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقرب".

ونصت المادة الرابعة على أن تقدم اللجنة تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يوما اعتبرا من صدور القرار.

وقبل أيام صرحت المنقوش، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم المطلوب في تفجير لوكربي أبو عجيلة محمد مسعود".

وأشارت الوزيرة إلى "الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث لكنها بحاجة إلى احترام القوانين"، مشددة على أن هناك "نتائج إيجابية آتية" في هذا الصدد.

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