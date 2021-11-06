السعودية.. صورة نادرة للملك سلمان خلال افتتاح سد بالمملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي للعاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له، أظهرت فيها صورة نادرة للملك فهد، برفقة الملك سلمان، حينما كان أميرا للرياض، أثناء افتتاح مشروع سد أبها، في العام 1974.

وظهر في الصورة الملك فهد، ومعه كل من الملك سلمان، والأمير تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، خلال افتتاح السد، وتواجد في الصورة، الأمير خالد الفيصل، أيضا.

ويشار إلى أن المملكة افتتحت، في عهد الملك فهد، مشروع سد أبها بهدف مساعدة سكان أبها على حجز مياه الأمطار والسيول في وادي أبها.

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