تل أبيب تكشف حقيقة خطف ضابطين إسرائيليين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر غندلمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، نفى من خلالها خطف ضابطين إسرائيليين، موضحا أن ما نشرته قناة الجزيرة، أمس الجمعة، في برنامج "ما خفي أعظم" حول اختطاف ضابطين إسرائيليين هو خبر ليس صحيحا.

وأوضح أن الشخصان اللذان عرضا في تقرير قناة "الجزيرة" ليسا إسرائيليين، ولا علاقة لهما ببلاده، مدعيا أنها مناورة يائسة من حركة حماس، تحاول من خلالها حشد التأييد في صفوف الجمهور الفلسطيني عبر ترويج الأكاذيب، على حد زعمه.

وادعى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، أن قناة الجزيرة تثبت أنها تشكل منبرا للدعاية لحركة "حماس"، زاعما أنها ليست وسيلة إعلامية صاحبة مصداقية.

ونشرت الجزيرة، أمس الجمعة، شريط فيديو لجهة أطلقت على نفسها اسم "حركة حرية"، قد ذكرت في لقطات مصورة اختطاف إسرائيلييْن اثنين، مرفقة بأوراق ثبوتية إسرائيلية، وذلك خلال تنفيذهما مهمات أمنية سرية خارج إسرائيل.

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