شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن السيطرة على حريق ضخم فى مستودع لمواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح رجال الإطفاء السعوديون فى السيطرة على حريق ضخم مساء السبت، اندلع فى مستودع لمواد البناء بحى الرقيقة فى مدينة الإحساء.

ونشرت مديرية الدفاع المدنى السعودية تغريدة على "تويتر"، أكدت من خلالها إخماد الحريق، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

فيما تمكنت دوريات الأمن البرية فى مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من القات المخدر.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفى إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التى تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية فى مركز ضمد فى قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من مادة "القات" المخدرة.

وأضاف أن الكمية التى حجزت كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية.