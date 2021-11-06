شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 8 مهاجرين غرق زورقهم فى بحر إيجه والبحث مستمر عن 3 مفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال 8 فلسطينيين كانوا على متن زورق يقل مهاجرين غرق ببحر إيجه إلى اليونان، بحسب "روسيا اليوم".

وورد فى بيان عن وزارة الخارجية الفلسطينية، أن 8 مواطنين فلسطينيين ممن كانوا على متن الزورق الذى غرق فى بحر إيجه، بخير ونقلوا إلى مراكز إيواء تابعة لإدارة الهجرة التركية.

وأوضحت السفارة الفلسطينية مساء السبت أن "11 فلسطينيا كانوا على متن الزورق الذى غرق ببحر إيجه مقابل مدينة بودروم، إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا إلى اليونان، وتم التأكد أن 8 منهم بخير وتم إنقاذهم، باستثناء 3 آخرين جار التأكد من وجودهم ".

وعبر السفير الفلسطينى فائد مصطفى عن شكره للسلطات التركية التى باشرت بعمليات الإنقاذ والإيواء لمن كانوا على متن القارب، وناشد الفلسطينيين تجنب اللجوء إلى هذه الطريقة فى الهجرة نظرا للمخاطر الكبيرة على حياتهم.