شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى فى ضحايا انفجار ناقلة وقود بسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن أحر التعازى لحكومة وشعب جمهورية سيراليون بضحايا حادث انفجار ناقلة وقود فى العاصمة فريتاون اليوم السبت، وأسفر عن مقتل العشرات وعدد من الإصابات.



وعبّر الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير هيثم أبو الفول-في بيان اوردته وكالة الأنباء الأردنية - عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب سيراليون، وخالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكرأن، ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج وقود شرق عاصمة سيراليون "فريتاون"، إلى 91 حالة وفاة، وإصابة المئات بجروح خطيرة.



وذكرت صحيفة (ذا سيراليون تليجراف) أنه لم يتضح سبب الانفجار بعد، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن ناقلة اصطدمت بمركبة أخرى، مما دفع السكان القريبون للخروج بأوعية لتجميع الوقود من الناقلة قبل انفجارها.



وقالت عمدة فريتاون، إيفون أكي سوير - في بيان على موقع فيسبوك - إنها "حزينة لسماع وقوع انفجار بعد اصطدام شاحنة محملة بالوقود بمركبة أخرى".